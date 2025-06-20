T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO

:

2023/104 Esas





KARAR NO

:

2025/8





DAVALILAR :1-NURDAGÜL ÇELEK T.C.43400085734





2-HÜVEYDA ÖZKAN T.C.11508148200





3-ALİ PERÇEMLİ T.C.46993966282





4-NEBİHA ÜNALDI T.C.30140527518





Davacı T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





HÜKÜM :





1-Osmaniye ili Merkez ilçesi Dervişiye Köyü 125 ada 50 parsel sayılı taşınmazın (17/10/2023 tarihli fen bilirkişisi raporunda belirtildiği üzere ifrazen ayrılarak kamulaştırmaya konu eskialan olarak tescil edilen aynı yer mevkii 125 ada 24 parsel) tapusunun tamamen olmak üzere 1.773,81 m2 lik bölümünün iptali ile KAMULAŞTIRILMASINA vedavacı adına tapuya hür türlü takyidattan ari olarak TESCİLİNE,





2-Osmaniye ili Merkez ilçesi Dervişiye Köyü 125 ada 50 parsel sayılı taşınmazın (17/10/2023 tarihli fen bilirkişisi raporunda belirtildiği üzere ifrazen ayrılarak kamulaştırmaya konu eskialan olarak tescil edilen aynı yer mevkii 125 ada 24 parsel)'de yapılan kamulaştırma işlemindeki kamulaştırma bedelinin davalılara ait olmak üzere toplam 804.831,62 TL olup, 2022/144 Değişik İş sayılı dosyada belirtilen 141.237,22 TL nin mahsubu ile ödenecek bedelin bakiye 663.594,40 TL olarak TESPİTİNE,



