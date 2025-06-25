T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN





HÜKÜM :





1-Osmaniye ili, Merkez ilçesi Dervişiye Mahallesi 111 ada 281 parsel (19/10/2023 tarihli fen bilirkişisi raporunda belirtildiği üzere ifrazen ayrılarak kamulaştırmaya konu eski alan olarak tescil edilen aynı yer mevkii 111 ada 127 parsel) sayılı taşınmazın tapusunun tamamen olmak üzere 4.301,46 m2'lik bölümünün iptali ile KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı adına tapuya TESCİLİNE,





3-Osmaniye ili Merkez ilçesi Dervişiye Mahallesi 111 ada 281 parsel (19/10/2023 tarihli fen bilirkişisi raporunda belirtildiği üzere ifrazen ayrılarak kamulaştırmaya konu eskialan olarak tescil edilen aynı yer mevkii 111 ada 127 parsel) sayılı taşınmazda yapılan kamulaştırma işlemindeki kamulaştırma bedelinin davalılara ait olmak üzere toplam 1.853.727,16-TL olup, 2022/136 Değişik İş sayılı dosyada belirtilen 509.188,61-TL nin mahsubu ile ödenecek bedelin bakiye1.344.538,55-TL olarak TESPİTİNE,



