Giriş Tarihi: 25.06.2025 00:01
T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2023/96 Esas
KARAR NO
:
2024/200
DAVALILAR :1-NURDAGÜL ÇELEK T.C.43400085734
2-HÜVEYDA ÖZKAN T.C.11508148200
3-ALİ PERÇEMLİ T.C.46993966282
4-NEBİHA ÜNALDI T.C.30140527518
Davacı T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Osmaniye ili, Merkez ilçesi Dervişiye Mahallesi 111 ada 281 parsel (19/10/2023 tarihli fen bilirkişisi raporunda belirtildiği üzere ifrazen ayrılarak kamulaştırmaya konu eski alan olarak tescil edilen aynı yer mevkii 111 ada 127 parsel) sayılı taşınmazın tapusunun tamamen olmak üzere 4.301,46 m2'lik bölümünün iptali ile KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı adına tapuya TESCİLİNE,
3-Osmaniye ili Merkez ilçesi Dervişiye Mahallesi 111 ada 281 parsel (19/10/2023 tarihli fen bilirkişisi raporunda belirtildiği üzere ifrazen ayrılarak kamulaştırmaya konu eskialan olarak tescil edilen aynı yer mevkii 111 ada 127 parsel) sayılı taşınmazda yapılan kamulaştırma işlemindeki kamulaştırma bedelinin davalılara ait olmak üzere toplam 1.853.727,16-TL olup, 2022/136 Değişik İş sayılı dosyada belirtilen 509.188,61-TL nin mahsubu ile ödenecek bedelin bakiye1.344.538,55-TL olarak TESPİTİNE,
Dair gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren TESCİL YÖNÜNDEN KESİN BEDEL YÖNÜNDEN 2 hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/06/2025
Basın No:ILN02247645
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