T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2026/83 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI









KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Osmaniyeİli, Hasanbeyli İlçesi, Merkez Mahallesi, 325 Ada, 234 Parsel





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

İBİŞ ARSAL





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/83 Esas sayısında dava açılmıştır.



