Giriş Tarihi: 08.06.2026 00:01
T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2026/83 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
:
Osmaniyeİli, Hasanbeyli İlçesi, Merkez Mahallesi, 325 Ada, 234 Parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI
:
İBİŞ ARSAL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/83 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 22.05.2026
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Basın No: ILN02481399