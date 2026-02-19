Giriş Tarihi: 19.02.2026 00:01
T.C. OSMANİYE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. OSMANİYE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/42 Esas 12.02.2026
Konu : İLAN
İLAN
Davacı , MUHSİN TEĞEK ile Davalı , TEHÇİ KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Dava konusu dava konusu Tehçi köyü tapulama sınırları içerisinde bulunan 252 ada 2parsel sayılı taşınmaz sınırlarına komşu olarak bulunan yaklaşık 712,37 metrekare tescil harici taşınmazın davacı Muhsin TEĞEK (34904369154) adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmekle bu yer hakkında hak iddia edenlerin deliller ile birlikte ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Osmaniye 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/42 esas sayılı dosyasına başvurmaları gerektiği, aksi halde yargılamanın yokluklarında yapılıp taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02403651