T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

2025/1112 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/1112 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Osmaniye İl, Toprakkale İlçe, ÇAMLIKEVLER Mahalle/Köy, Yağankaş Mevkii, 222 Ada, 6 Parsel, B BLOK 3. ...





Adresi : Osmaniye Toprakkale Çamlıkevler Yağankaş Mevkii B Blok 3. Kat No:8 Osmaniye Merkez / OSMANİYE





Yüzölçümü : 135 m2





Arsa Payı : 190/7200





İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın dosyasında taşınmazın imar durumu ile ilgili bilgi olmadığı, ancak ToprakkaleBelediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan sözlü bilgiye göre; taşınmazın imarlı arsa vasfında olduğı;Ayrık nizam Konut alanında kaldığı,E; 1,60 ,- Yençok; 21,50 oranlarında yapılaşma şartlarına sahip olduğu ve binanın ruhsatına uygun yapıldığı bilgisi alınmıştır.





Kıymeti : 3.262.720,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.



