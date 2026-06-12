Giriş Tarihi: 12.06.2026 00:01
T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/1112 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/1112 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Toprakkale İlçe, ÇAMLIKEVLER Mahalle/Köy, Yağankaş Mevkii, 222 Ada, 6 Parsel, B BLOK 3. ...
Adresi : Osmaniye Toprakkale Çamlıkevler Yağankaş Mevkii B Blok 3. Kat No:8 Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 135 m2
Arsa Payı : 190/7200
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın dosyasında taşınmazın imar durumu ile ilgili bilgi olmadığı, ancak ToprakkaleBelediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan sözlü bilgiye göre; taşınmazın imarlı arsa vasfında olduğı;Ayrık nizam Konut alanında kaldığı,E; 1,60 ,- Yençok; 21,50 oranlarında yapılaşma şartlarına sahip olduğu ve binanın ruhsatına uygun yapıldığı bilgisi alınmıştır.
Kıymeti : 3.262.720,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 12:30
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 12:30
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, RAUFBEY/ADNAN MENDERES Mahalle/Köy, Bulvar Mevkii, 899 Ada, 9 Parsel, Bili ...
Adresi : Osmaniye/Merkez Raufbey/Adnan Menderes Mahallesi Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 232,58 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 8.915.954,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
UYARI: Tüm ihale işlemlerinde Uyap E-satış portal ve müdürlüğümüzün resmi ıbanları kullanılmaktadır. Sosyal medya üzerinden gelen mesajlara itibar etmeyiniz.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 15:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 15:00
08/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02485905