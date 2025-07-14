T.C. PAMUKOVA (SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

ESAS NO :

2025/7 Ort. Gid. Satış





Hissedar :

MEHMET BULUT- Karadolap Mh. Kumru Merdiven Sk. No: 24/3 Eyüpsultan İSTANBUL





Sayın Hissedar, Memurluğumuz satış dosyasına konu tapuda, Sakarya ili, Pamukova ilçesi, Kazımiye Mah. 155 ada 68 parsel sayılı, tarla vasıflı 1.125,31 m² olan taşınmazın yapılan kıymet taktirinde değeri toplam 2.835.275,00 TL olarak belirlenmiş, kıymet taktir raporunun tebliği için gönderilen tebligatların, adres kayıt sistemine kayıtlı adresinizden bila tebliğ iade dönmesi sebebiyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle kıymet taktir raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.



