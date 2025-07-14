Giriş Tarihi: 14.07.2025 00:01
T.C. PAMUKOVA (SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
T.C. PAMUKOVA (SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
İLAN
ESAS NO :
2025/7 Ort. Gid. Satış
Hissedar :
MEHMET BULUT- Karadolap Mh. Kumru Merdiven Sk. No: 24/3 Eyüpsultan İSTANBUL
Sayın Hissedar, Memurluğumuz satış dosyasına konu tapuda, Sakarya ili, Pamukova ilçesi, Kazımiye Mah. 155 ada 68 parsel sayılı, tarla vasıflı 1.125,31 m² olan taşınmazın yapılan kıymet taktirinde değeri toplam 2.835.275,00 TL olarak belirlenmiş, kıymet taktir raporunun tebliği için gönderilen tebligatların, adres kayıt sistemine kayıtlı adresinizden bila tebliğ iade dönmesi sebebiyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle kıymet taktir raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 31/1 maddesi uyarınca işbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebligat yapılmış sayılacağından; 7 gün içinde Pamukova Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açabileceğiniz ve açılan davayı Memurluğumuza bildirmeniz hususu ilanen tebliğ olunur.11/07/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02259584