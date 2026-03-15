T.C. PERŞEMBE ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN









DOSYA NO

:

2024/589 Esas





KARAR NO

:

2024/544





Hükümlü veya Tutuklunun Cebir ve Tehdit Kullanarak Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/11/2024 tarihli ilamı ile; sanık TOHID SADEGI KONDLAJI (Mohammad ve Feride oğlu, 09/08/1982 MARAND doğumlu) hakkında beraat kararı verilmiştir. Ancak mezkur karar tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle sanığa tebliğ edilememiştir. Sanık hakkında;





HÜKÜM:





Her ne kadar sanık

TOHID SADEGI KONDLAJI

hakkında

Hükümlü veya Tutuklunun Cebir ve Tehdit Kullanarak Kaçması

suçunu işlediği iddiasıyla eylemine uyan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A-8 maddesi yollamasıyla 5237 Sayılı T.C.K.'nın 292/1 ve 53,58. Maddeleri gereğince cezalandırılması talepli kamu davası açılmış ise de; Sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve üzerine atılı fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle

5271 Sayılı CMK'nın 223/2-a.

maddesi gereğince

BERAATİNE,





Dair; tarafların yokluğunda Cumhuriyet Savcısının huzurunda,

tebliğden itibaren iki hafta içerisinde kurulan hüküm yönünden Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle mahkeme zabıt kâtibine yapılacak beyanla bu beyanında mahkeme hâkimine onaylatılması suretiyle

İSTİNAF

yolu açık olmak üzere

verilen hüküm, 5271 sayılı CMK'nın 231/1 maddesi gereğince açıkça okunup gerekçesi ana çizgileriyle anlatıldı. 5271 sayılı CMK'nın 231/4 maddesi gereğince hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlendi. İlgililerin karardan bir örneği alabileceği bildirildi. Bu süre içinde istinaf yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği,



