T.C PERTEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

1.Pertek Belediye Başkanlığı; aşağıda Taşınmaz listesinde yer alan İlçemiz Camiikebir Mahallesi 253 Ada 128 nolu Parsel, 654 Ada 12 nolu Parsel ve 628 Ada 9 nolu Parsel üzerinde bulunan toplam 10 adet 4+1 dubleks konut ve arsasının satışı, düzenlenecek açık artırma toplantısında alınacak tekliflerin değerlendirilmesi yöntemiyle satışa sunulmuştur.

2. Gayrimenkul Listesi Özellikleri ve İhale Tarihleri:

SIRA NO MAHALLE ADA

PARSEL BLOK NO CİNSİ M2 YAPI M2 VE ODA SAYISI TEMİNAT MİKTARI MUHAMMEN BEDEL İHALE TARİHİ 1. Camiikebir 628/9 A İKİ KATLI BETONARME

MESKEN VE ARSASI 4.065,22 205,02 M2

4+1 126.000,00 TL 4.160.000,00 TL 04.11.2025 2 Camiikebir 628/9 B İKİ KATLI BETONARME MESKEN VE ARSASI 4.065,22 205,02 M2

4+1 126.000,00 TL 4.160.000,00 TL 04.11.2025 3 Camiikebir 628/9 C İKİ KATLI BETONARME MESKEN VE ARSASI 4.065,22 205,02 M2

4+1 126.000,00 TL 4.160.000,00 TL 04.11.2025 4 Camiikebir 628/9 D İKİ KATLI BETONARME MESKEN VE ARSASI 4.065,22 205,02 M2

4+1 126.000,00 TL 4.160.000,00 TL 04.11.2025 5 Camiikebir 628/9 E İKİ KATLI BETONARME MESKEN VE ARSASI 4.065,22 205,02 M2

4+1 126.000,00 TL 4.160.000,00 TL 04.11.2025 6 Camiikebir 628/9 F İKİ KATLI BETONARME MESKEN VE ARSASI 4.065,22 205,02 M2

4+1 126.000,00 TL 4.164.000,00 TL 04.11.2025 7 Camiikebir 628/9 G İKİ KATLI BETONARME MESKEN VE ARSASI 4.065,22 205,02 M2

4+1 126.000,00 TL 4.164.000,00 TL 04.11.2025 8 Camiikebir 628/9 H İKİ KATLI BETONARME MESKEN VE ARSASI 4.065,22 205,02 M2

4+1 126.000,00 TL 4.164.000,00 TL 04.11.2025 9 Camiikebir 253/128 - İKİ KATLI BETONARME MESKEN VE ARSASI 500,03 205,02 M2

4+1 135.000,00 TL 4.404.000,00 TL 04.11.2025 10 Camiikebir 654/12 - İKİ KATLI BETONARME MESKEN VE ARSASI 1.027,05 205,02 M2

4+1 180.000,00 TL 5.928.000,00 TL 04.11.2025

3. İhalemiz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle yapılacaktır. Açık artırma toplantısı T.C. Pertek Belediye Başkanlığı Meclis toplantı salonunda 04.11.2025 tarihinde saat 10:00’da yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında açık teklif alma (açık artırma) yöntemiyle alınacaktır.

4. Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde;

a. Ziraat Bankası Pertek Şubesinde bulunan Pertek Belediye Başkanlığımıza ait 05542185-5003 (TR19 0001 0003 4605 5421 8550 03) nolu teminat hesabına talip oldukları her bir Konut için ayrı ayrı yatırılması gerekmektedir.

Katılım teminatları belirtilen hesaba ödenecek olup açıklama kısmına Katılımcının Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası ve girmek istediği taşınmazın Ada Parseli ve varsa Blok numarası yazılacaktır.

KATILIM İÇİN GEREKLİ BELGELER

Gerçek kişi olması halinde, aslının ibraz edilmesi şartıyla resmi kimlik belgesinin (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği) fotokopisi

Tüzel kişi olması halinde, şirket imza sirküleri, açık artırmaya katılacak kişi adına düzenlenmiş yetki belgesi (gayrimenkul alım-satım yapabilme yetkisi) faaliyet belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi ilanı, şirket kaşesi)

Gerçek ve tüzel kişiler kendi aralarında ortaklık oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler. Bu durumda ortaklık hisse oranlarını kişiler şartnamede belirtmelidir. Şartnamede belirtilen oranlar geçerli olup değişiklik yapılmayacaktır.

Vekâleten katılım olması halinde vekilin gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, iş bu ihaleye katılmaya, teklif vermeye, ihale bedelini ödemeye, işbu şartnamede belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmaya vb. hususlarda yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren noterde düzenlenmiş vekâletnamesi,

İhalesine katılmak istedikleri her bir gayrimenkul için katılım teminatının yatırıldığına dair banka dekontu,

Kimlik fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ve kurumumuzdan alınacak Borç yoktur yazısı

Her sayfası kaşelenip imzalanmış iş bu Açık Artırma ile Satış Şartnamesi ve ekleri ( bu imza hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır.)

Açık arttırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler 2.000,00 TL katılım şartname bedeli ödeyecektir. Şartname bedeli; Pertek Belediye Başkanlığı tahakkuk servisine yatırılması gerekmektedir.

5. Açık arttırmada muhammen bedellerin altında verilecek teklifler dikkate alınmayacaktır.

6. Satışı yapılacak olan taşınmazların satış bedeline 3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17. Maddesi 4. Fıkrası P bendi uyarınca KDV’den istisnadır.

7. Tapu işlemine ait vergi, resim ve harçlar taşınmazın satış bedeli üzerinden alıcıya ait tutar alıcı tarafından ödenecektir.

8. Gayrimenkulü satın alan kişi ihale bedeli ita amirinin onayından yazı tarafına tebliğ tarihinden itibaren ihale bedelini 15 (on beş) gün içerisinde Belediyemiz cari hesabına yatıracaktır. Tapu devri ihale bedeli yatırıldıktan sonra yapılacaktır.

9. İhaleye girmek isteyenler Geçici teminat miktarını yatırıp geçici teminat dekontu, kurumumuza yatırılan şartname bedeli makbuzu, Nüfus cüzdan fotokopisi, adres beyanı ve Belediyemizden alınan borcu yoktur yazısı ile birlikte her ihale tarihi öncesi yani 03.11.2025 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Belediye Başkanlığına (İhale Komisyon Başkanlığına) müracaat etmeleri gerekmektedir. İhalesi yapılacak Konutlar için ihale günü yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhaleye girmek isteyenler ihaleyle ilgili şartnameyi Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir.