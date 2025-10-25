T.C. PINARHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/43 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :60 m² büyüklüğünde tek katlı kargir ev, 100 m² tek katlı kargir ahır ve günümüz fen sağlık koşullarını taşımayan yıpranmış vaziyette Adresi : Pınarhisar Erenler Köyü 101 ada 162 parsel Yüzölçümü: 2.548,94 m2. Arsa Payı: tam. İmar Durumu: Detaylı bilgiye bilirkişi raporundan ulaşılabilir. Kıymeti: 4.300.000,00 TL.KDV Oranı: %10.



