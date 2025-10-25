Giriş Tarihi: 25.10.2025 00:01
T.C. PINARHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/43 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :60 m² büyüklüğünde tek katlı kargir ev, 100 m² tek katlı kargir ahır ve günümüz fen sağlık koşullarını taşımayan yıpranmış vaziyette Adresi : Pınarhisar Erenler Köyü 101 ada 162 parsel Yüzölçümü: 2.548,94 m2. Arsa Payı: tam. İmar Durumu: Detaylı bilgiye bilirkişi raporundan ulaşılabilir. Kıymeti: 4.300.000,00 TL.KDV Oranı: %10.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:21-Bitiş Tarih ve Saati: 09/12/2025 - 10:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:21-Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 10:21
(İİK m.114 ve m.126). (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
