Giriş Tarihi: 03.03.2026 00:01
T.C. REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2026/55 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu edilen Hatay ili
Reyhanlı
ilçesi
Uzunköy Karasüleymanlı
mahallesi
123
ada
11
parsel sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin
2026/55
Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur." 24.02.2026
