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T.C. REYHANLI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 23.06.2025 00:01

T.C. REYHANLI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. REYHANLI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO
:
2024/727 Esas

KARAR NO
:
2025/157

SANIK
:
UKBE EBURAS, ABDURREZZAK ve SİMA oğlu, 01/01/1998 İDLİP doğumlu

SUÇ
:
Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ
:
04/12/2018

UYGULANAN KANUN MAD.
:
Türk Ceza Kanunu 204/1

VERİLEN CEZA MİKTARI
:
5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8)

KARAR TARİHİ
:
05/03/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanıkhakkındaaçılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (H.A.G.B) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karartebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.16/06/2025
Basın No:ILN02244979
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