T.C. REYHANLI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI





HÜKÜM ÖZETİ





DOSYA NO

:

2024/727 Esas





KARAR NO

:

2025/157





SANIK

:

UKBE EBURAS, ABDURREZZAK ve SİMA oğlu, 01/01/1998 İDLİP doğumlu





SUÇ

:

Resmi Belgede Sahtecilik





SUÇ TARİHİ

:

04/12/2018





UYGULANAN KANUN MAD.

:

Türk Ceza Kanunu 204/1





VERİLEN CEZA MİKTARI

:

5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8)





KARAR TARİHİ

:

05/03/2025





Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanıkhakkındaaçılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (H.A.G.B) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karartebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



