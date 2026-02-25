Giriş Tarihi: 25.02.2026 00:01
T.C. REYHANLI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO
:
2025/189 Esas
KARAR NO
:
2025/357
SANIK
:
AHMET GAZZUL, Mohamad Jemal ve Hanan ğlu, 01.01.1992 Homs doğumlu,
SUÇ
:
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme
SUÇ TARİHİ
:
22.05.2025
UYGULANAN KANUN MAD.
:
Türk Ceza Kanunu 142/2-h, 116/1 maddeleri
VERİLEN CEZA MİKTARI
:
1-5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI
2-18.700 TL ADLİ PARA CEZASI
KARAR TARİHİ
:
10.12.2025
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı sanık Ahmet GAZZUL hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI, 18.700 TL ADLİ PARA CEZASI kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve istinaf dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin
İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 23.02.2026
