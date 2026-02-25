T.C. REYHANLI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ





DOSYA NO

:

2025/189 Esas





KARAR NO

:

2025/357





SANIK

:

AHMET GAZZUL, Mohamad Jemal ve Hanan ğlu, 01.01.1992 Homs doğumlu,





SUÇ

:

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme





SUÇ TARİHİ

:

22.05.2025





UYGULANAN KANUN MAD.

:

Türk Ceza Kanunu 142/2-h, 116/1 maddeleri





VERİLEN CEZA MİKTARI

:

1-5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI





2-18.700 TL ADLİ PARA CEZASI





KARAR TARİHİ

:

10.12.2025





Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı sanık Ahmet GAZZUL hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI, 18.700 TL ADLİ PARA CEZASI kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve istinaf dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin

İLANEN TEBLİĞİNE,





Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,