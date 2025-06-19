T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*





2025/14 SATIŞ





İ L A N





Ayrıntılı bilgilere

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/14 SATIŞ

ile erişim sağlanabilir.





Özellikleri : Rize Merkez Müftü Mah. 1521 Ada, 11 Parsel, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarına cephelidir. Parsel üzerinde taban alanı 100,16 m² olan yapı yer almaktadır. Yapının zemin + 4 normal kattan oluştuğu tespit edilmiştir. Yapının zemin katının iş yeri, diğer katlarının konut olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Belediyenin ve kamunun tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz Valilik Binasına yaklaşık 2.100,00 metre mesafededir.



