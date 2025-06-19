Giriş Tarihi: 19.06.2025 00:01
T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/14 SATIŞ
İ L A N
Ayrıntılı bilgilere
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/14 SATIŞ
ile erişim sağlanabilir.
Özellikleri : Rize Merkez Müftü Mah. 1521 Ada, 11 Parsel, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarına cephelidir. Parsel üzerinde taban alanı 100,16 m² olan yapı yer almaktadır. Yapının zemin + 4 normal kattan oluştuğu tespit edilmiştir. Yapının zemin katının iş yeri, diğer katlarının konut olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Belediyenin ve kamunun tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz Valilik Binasına yaklaşık 2.100,00 metre mesafededir.
Yüzölçümü : 100,16 m2Kıymeti : 18.572.828,20 TL KDV Oranı : %20
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 10:06
Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 10:06
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 10:06
Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 10:06
13/06/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02243818
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