Giriş Tarihi: 15.03.2026 00:01
T.C. ŞABANÖZÜ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :
2025/8 Ort. Gid. Satış
Konu : Satış günü
Şabanözü Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/01/2024 tarih ve 2023/407 Esas 2024/66 Karar sayılı ilamı gereğince satışa konu taşınmaz üzerinde 12/03/2026 günü satış kararı alınmış olup, Satışa konu Çankırı ili Şabanözü ilçesi Karakoçaş köyü 148 ada 4 parsel sayılı taşınmazın
Birinci Artırmanın Yapılacağı Gün ve Saat Aralığı :
14/04/2026 - 21/04/2026 günü saat 10:49
İkinci Artırmanın Yapılacağı Gün ve Saat Aralığı :
07/05/2026 -14/05/2026 günü saat 10:49 tarihinde yapılacağı, taşınmazda hissedar Züleyha ŞENYİĞİT'e tebligat yapılamadığı, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından hissedar Züleyha ŞENYİĞİT'e satış ilanı ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02424893