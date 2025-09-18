T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

2025/112 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Sakarya İl, Erenler İlçe, ERENLER Mahalle/Köy, 11991 Parsel, - / 1 / - / 25 Nolu Bağımsız Bölüm





Adresi : Bahse Konu Bağımsız Bölümün Açık Adresi, Tabakhane Mahallesi Sakarya CaddesiNo:174 Tür. Erenler / SAKARYA





Yüzölçümü : 66,00 m2





Arsa Payı : 66/6266





İmar Durumu : dosyasında





Kıymeti : 1.850.000,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: dosyasında



