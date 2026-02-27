T.C. SAKARYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasında verilen ara kararı uyarınca; Mahkememizin 2025/194 Esas sayılı davasında davacı Hazine, Sakarya İli Adapazarı İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan 235 ada 3 parsel sayılı taşınmazda malik olan

Hasan: Süleyman Hosa oğlu ile Zeliha: Hasan kızı

'nın malvarlığını 10 yıldan fazla süre ile resmen yönettiğini ve anılan kişinin gaipliğine karar verilerek malvarlığının hazineye devrini istemiştir.





Bu nedenle

