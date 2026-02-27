Giriş Tarihi: 27.02.2026 00:01
T.C. SAKARYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAKARYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/194 Esas 05.02.2026
MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasında verilen ara kararı uyarınca; Mahkememizin 2025/194 Esas sayılı davasında davacı Hazine, Sakarya İli Adapazarı İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan 235 ada 3 parsel sayılı taşınmazda malik olan
Hasan: Süleyman Hosa oğlu ile Zeliha: Hasan kızı
'nın malvarlığını 10 yıldan fazla süre ile resmen yönettiğini ve anılan kişinin gaipliğine karar verilerek malvarlığının hazineye devrini istemiştir.
Bu nedenle
Hasan:Süleyman Hosa oğlu ile Zeliha:Hasan kızı
hakkında bilgisi olan ve/veya mirasçısı olan ve/veya mirasında üstün hak sahibi olan kişilerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde Mahkememize başvurmaları ihtar ve ilan olunur. 05.02.2026
ilangovtr
Basın No: ILN02398686