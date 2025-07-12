T.C. SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Hazırlık Numarası :

2025/283 Soruşturma

09/07/2025





İ L A N





SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN





Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan, şüpheli Hakan ve Gülşah oğlu, Sakarya 05/05/2006 doğumlu

Ahmet Can GEZER

hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 22/05/2025 tarih, 2025/283 soruşturma ve 2025/486 karar sayılı kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı ile; 5 yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmesine , 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, 6545 sayılı kanun ile değişik 5237 sayılı kanunun 191/3 maddesi uyarınca denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulmasına , 5237 sayılı kanunun 191/3 - son maddesi uyarınca erteleme süresi içerisinde yıl içerisinde madde kullanıp kullanmadığının tespiti için en az iki kere ilgili kuruma sevk edileceğinin ihtarına, erteleme süresi boyunca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması veya uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması halinde hakkında müsnet suçtan kamu davası açılacağı hususunun kararın tebliği sureti ile ihtarına , erteleme süresi içinde belirtilen yükümlülüklere uygun davranılması halinde CMK'nın 171/4 maddesi uyarınca kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesine, kararın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde yetkili ve görevli Sakarya Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz hakkının bulunduğunun kararın tebliği sureti ile ihtarına karar verildiği ancak verilen karar şüphelinin beyan ettiği adreste tebliğ edilemediği anlaşıldığından ;



