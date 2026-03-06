Giriş Tarihi: 06.03.2026 00:01
T.C. ŞANLIURFA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO
:
2026/166
KARAR NO
:
2026/97
'' Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/01/2026 tarihli ilamı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 142/1-e maddesi gereğince neticeten
2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
ile cezalandırılmasına karar verilen, en son Yeşilkent Mah. Zeybek Sk. No:10 İç Kapı No:1 Nusaybin/MARDİN adresinde ikamet eden, Humut ve Silale oğlu, 01/01/1990 Kamışlı doğumlu,
HİŞAM BEGGARİ
tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin
GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceğine karar verilmiş olup,
İLAN OLUNUR.
02/03/2026
