T.C. SAPANCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2023/461





DAVALILAR

:

1-ASİYE ÇAMA - 114******56





2-ÇİDEM UMAY - 479******32





3-SULTAN YAVUZ - 135******64





4-TAŞSAN TİC. SAN. KOLEKTİF ŞİRKETİ - 2637 sicil numaralı





Mahkememizde tarafınıza karşı "Kamulaştırma" davası açıldığı, yapılan araştırma sonucunda adresiniz tespit edilememiş olup yapılan kolluk araştırmasından da netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Mahkememizce taşınmaz başında yapılan keşif sonrası bilirkişilerce hazırlanan raporda Sakarya ili, Sapanca ilçesi, Gazipaşa Mahallesi, 68 ada, 23 parsel sayılı kamulaştırmaya esas toplam değeri 4.856.601,30TL olarak belirlenmiştir.



