Giriş Tarihi: 18.06.2025 00:01
T.C. SAPANCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SAPANCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2023/461
DAVALILAR
:
1-ASİYE ÇAMA - 114******56
2-ÇİDEM UMAY - 479******32
3-SULTAN YAVUZ - 135******64
4-TAŞSAN TİC. SAN. KOLEKTİF ŞİRKETİ - 2637 sicil numaralı
Mahkememizde tarafınıza karşı "Kamulaştırma" davası açıldığı, yapılan araştırma sonucunda adresiniz tespit edilememiş olup yapılan kolluk araştırmasından da netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizce taşınmaz başında yapılan keşif sonrası bilirkişilerce hazırlanan raporda Sakarya ili, Sapanca ilçesi, Gazipaşa Mahallesi, 68 ada, 23 parsel sayılı kamulaştırmaya esas toplam değeri 4.856.601,30TL olarak belirlenmiştir.
İşbu ilanın yayımlandığı günden yedi gün sonra başlamak üzere; ekli bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.
Basın No:ILN02243592
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