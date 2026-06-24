T.C. SARAYKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO

:

2026/97 Esas





İLAN METNİ





Sayın Gülay Kopal(T.C :14923948516, Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Aşağı Mah/köy, 1 Cilt, 317 Aile sıra no, 7 sırada nüfusa kayıtlı, Ali Can ve Hezal kızı, 20/04/1969 doğumlu);





Tarafı bulunduğunuz, Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası Mahkememizin 2026/97 Esas sırasında kayıtlı olup; duruşması 05/10/2026 günü saat: 09:55'e bırakılmış olup;





Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarıldığı, tebligatın iade edildiği, yapılan adres araştırması neticesinde belirlenen adreslerinize çıkarılan tebligatların iade edildiği, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün davalı Gülay Kopal'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, 14935948160 TC kimlik numaralı muris Hezal KOPAL'ın Vakıflar Bankası'ndaki hesabında bulunan para üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesini talep etmiştir.





Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen