T.C. SARIKAMIŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2023/348 Esas





KARAR NO

:

2024/198





Davacı SARIKAMIŞ MALİYE HAZİNESİ davalı Hakan KARAVAŞ vd. aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





HÜKÜM :





1-DAVANIN KABULÜ ile;





Kars İli Sarıkamış İlçesi Karakurt Köyü 209 Ada 10 Parsel'de kayıtlı3600 m² yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırma bedelinin73.951,79-TL olduğunun TESPİTİNE





2- Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karakurt Köyü 209 Ada 10 Parsel'de kayıtlı3600 m² yüzölçümlü taşınmazın tapu kaydının İPTALİ ile davacı Maliye Hazinesi adına TESCİLİNE ve taşınmaz baraj sahası içinde kaldığından 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 16/C maddesi uyarınca tapudan TERKİNİNE,





Mahkememizin bu kararına karşı tescil yönünden kesin; bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde (HMK 345/1) Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde incelenmek üzere tarafların istinaf kanun yoluna başvuru hakkı bulunduğuna dair, davacı vekili ve bir kısım davalılar vekilinin yüzüne karşı, diğer davalıların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 24.05.2024



