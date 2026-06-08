Giriş Tarihi: 08.06.2026 00:01
T.C. SARIOĞLAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. SARIOĞLAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2026/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2026/12 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Sarıoğlan İlçe, ÇİFTLİK Mahalle, Köyönü Mevkii, 288 Ada, 2 Parsel.
Adresi : Çiftlik Mah. Köyönü Mevkii 288 Ada 2 ParselSarıoğlan / KAYSERİ
Yüzölçümü : 11.592,86 m2
İmar Durumu : Bilirkişi raporunda; Kayseri Büyükşehir Belediyesi CBS sistemi üzerinden incelenen imar planında dava konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli imar planında "Tarım Alanı" olarak planlı kadastro parseli olduğu tespit edilmiştir şeklinde belirtilmiştir.
Kıymeti : 3.613.633,73 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083 sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır ve Diğer (Konusu:-Parsel....Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 S.K. Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz beyanı mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:57
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:57
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Sarıoğlan İlçe, ÇİFTLİK/HÜRRİYET Mahalle, Zomali Mevkii, 609 Ada, 8 Parsel.
Adresi : Çiftlik Hürriyet Mah. Zomali Mevkii 609 Ada 8 ParselSarıoğlan / KAYSERİ
Yüzölçümü : 33.185,29 m2
İmar Durumu : Bilirkişi raporunda; Kayseri Büyükşehir Belediyesi CBS sistemi üzerinden incelenen imar planında dava konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli imar planında "Tarım Alanı" olarak planlı kadastro parseli olduğu tespit edilmiştir şeklinde belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.991.117,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:59
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 11:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 11:59
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Sarıoğlan İlçe, ÇİFTLİK/HÜRRİYET Mahalle, Solmantepesi Mevkii, 663 Ada, 3 Parsel
Adresi : Çiftlik Hürriyet Mah. Solmantepesi Mevkii 663 Ada 3 ParselSarıoğlan / KAYSERİ
Yüzölçümü : 3.165,30 m2
İmar Durumu : Bilirkişi raporunda; Kayseri Büyükşehir Belediyesi CBS sistemi üzerinden incelenen imar planında dava konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli imar planında "Tarım Alanı" olarak planlı kadastro parseli olduğu tespit edilmiştir şeklinde belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.584.750,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeliğinin 24. Maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır beyanı ve Diğer (Konusu:-Parsel...Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 S.K. kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz beyanı mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:44
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:44
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 13:44
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 13:44
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Sarıoğlan İlçe, ÇİFTLİK/HÜRRİYET Mahalle, Kızılpınar Mevkii, 550 Ada, 9 Parsel
Adresi : Çiftlik Hürriyet Mahallesi Kızılpınar Mevki, 550 Ada 9 Parsel Sarıoğlan / KAYSERİ
Yüzölçümü : 20.720,10 m2
İmar Durumu : Bilirkişi raporunda; Kayseri Büyükşehir Belediyesi CBS sistemi üzerinden incelenen imar planında dava konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli imar planında "Tarım Alanı" olarak planlı kadastro parseli olduğu tespit edilmiştir şeklinde belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.554.007,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:46
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:46
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Sarıoğlan İlçe, ÇİFTLİK/DERVİŞAĞA Mahalle, Karakesin Mevkii, 352 Ada, 9 Parsel
Adresi : Çiftlik Dervişağa Mahallesi, Karakesin Mevki, 352 Ada 9 Parsel Sarıoğlan / KAYSERİ
Yüzölçümü : 17.786,26 m2
İmar Durumu : Bilirkişi raporunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi CBS sistemi üzerinden incelenen imar planında dava konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli imar planında "Tarım Alanı" olarak planlı kadastro parseli olduğu tespit edilmiştir şeklinde belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.511.832,10 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:33
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 10:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 10:33
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Sarıoğlan İlçe, ÇİFTLİK/DERVİŞAĞA Mahalle, Pöhrek Mevkii, 360 Ada, 1 Parsel
Adresi : Çiftlik Dervişağa Mah. Pöhrek Mevkii 360 Ada 1 ParselSarıoğlan / KAYSERİ
Yüzölçümü : 17.569,18 m2
İmar Durumu : Bilirkişi raporunda; Kayseri Büyükşehir Belediyesi CBS sistemi üzerinden incelenen imar planında dava konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli imar planında "Tarım Alanı" olarak planlı kadastro parseli olduğu tespit edilmiştir şeklinde belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.493.380,30 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 11:35
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 11:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 11:35
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Sarıoğlan İlçe, ÇİFTLİK/DERVİŞAĞA Mahalle, Köyiçi Mevkii, 453 Ada, 3 Parsel
Adresi : Hürriyet Mahallesi, Hacılar Sokak, No:23 Sarıoğlan / KAYSERİ
Yüzölçümü : 67,60 m2
İmar Durumu : Bilirkişi raporunda; Kayseri Büyükşehir Belediyesi CBS sistemi üzerinden incelenen imar planında dava konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planında B-4 Ticaret ve konut alanı ve yol olarak planlı kadastro parseli olduğu tespit edilmiştir şeklinde belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.425.117,50 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 13:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 13:39
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 13:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 13:39
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Sarıoğlan İlçe, ÇİFTLİK/DERVİŞAĞA Mahalle, Köyiçi Mevkii, 454 Ada, 8 Parsel
Adresi : Hürriyet Mahallesi, Hacılar Sokak, No:20-20/ASarıoğlan / KAYSERİ
Yüzölçümü : 135,84 m2
İmar Durumu : Bilirkişi raporunda; Kayseri Büyükşehir Belediyesi CBS sistemi üzerinden incelenen imar planında dava konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planında B-4 Ticaret ve konut alanı ve yol olarak planlı kadastro parseli olduğu tespit edilmiştir şeklinde belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.336.985,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 14:50
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 14:50
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Sarıoğlan İlçe, ÇİFTLİK/HÜRRİYET Mahalle, Zomali Mevkii, 608 Ada, 12 Parsel
Adresi : Çiftlik Hürriyet Mah. Zomali Mevkii 608 Ada 12 ParselSarıoğlan / KAYSERİ
Yüzölçümü : 12.901,33 m2
İmar Durumu : Bilirkişi raporunda; Kayseri Büyükşehir Belediyesi CBS sistemi üzerinden incelenen imar planında dava konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli imar planında "Tarım Alanı" olarak planlı kadastro parseli olduğu tespit edilmiştir şeklinde belirtilmiştir.
Kıymeti : 774.079,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:35
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 10:35
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Sarıoğlan İlçe, ÇİFTLİK/DERVİŞAĞA Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 454 Ada, 9 Parsel
Adresi : Hürriyet Mahallesi, Hacılar Sokak, No:18 Sarıoğlan / KAYSERİ
Yüzölçümü : 57,03 m2
İmar Durumu : Bilirkişi raporunda; Kayseri Büyükşehir Belediyesi CBS sistemi üzerinden incelenen imar planında dava konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planında B-4 Ticaret ve konut alanı ve yol olarak planlı kadastro parseli olduğu tespit edilmiştir şeklinde belirtilmiştir.
Kıymeti : 755.810,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:40
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 11:40
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Sarıoğlan İlçe, ÇİFTLİK/HÜRRİYET Mahalle, Helim Köyü Mevkii, 628 Ada, 5 Parsel
Adresi : Çiftlik Hürriyet Mah. Helim Köyü Mevkii 628 Ada 5 ParselSarıoğlan / KAYSERİ
Yüzölçümü : 16.924,89 m2
İmar Durumu : Bilirkişi raporunda; Kayseri Büyükşehir Belediyesi CBS sistemi üzerinden incelenen imar planında dava konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli imar planında "Tarım Alanı" olarak planlı kadastro parseli olduğu tespit edilmiştir şeklinde belirtillmiştir.
Kıymeti : 346.244,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02482521