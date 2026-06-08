T.C. SARIOĞLAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2026/12 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Kayseri İl, Sarıoğlan İlçe, ÇİFTLİK Mahalle, Köyönü Mevkii, 288 Ada, 2 Parsel.





Adresi : Çiftlik Mah. Köyönü Mevkii 288 Ada 2 ParselSarıoğlan / KAYSERİ





Yüzölçümü : 11.592,86 m2





İmar Durumu : Bilirkişi raporunda; Kayseri Büyükşehir Belediyesi CBS sistemi üzerinden incelenen imar planında dava konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli imar planında "Tarım Alanı" olarak planlı kadastro parseli olduğu tespit edilmiştir şeklinde belirtilmiştir.





Kıymeti : 3.613.633,73 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: 3083 sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır ve Diğer (Konusu:-Parsel....Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 S.K. Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz beyanı mevcuttur.



