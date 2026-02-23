Giriş Tarihi: 23.02.2026 00:01
T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2025/155 Esas
Aleyhinize Fatma Özçay vekili Av.Aziz Karaca tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle; Sivas İli Şarkışla İlçesi Ortaköy köyü 156 ada 59 parsellerde kayıtlı Davalılar Sadık ÖZÇAY ve Sultan ÖZÇAY'ın mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalının adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
09/09/2026 günü saat: 09:10'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
