T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2025/155 Esas





Aleyhinize Fatma Özçay vekili Av.Aziz Karaca tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle; Sivas İli Şarkışla İlçesi Ortaköy köyü 156 ada 59 parsellerde kayıtlı Davalılar Sadık ÖZÇAY ve Sultan ÖZÇAY'ın mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalının adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



