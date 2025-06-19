Giriş Tarihi: 19.06.2025 00:01
T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ESAS NO
:
2023/518 Esas
Aleyhinize davacı Mercan Öztürk vekili Av. Meltem Yılmaz Çaykara tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle; Sivas İli Şarkışla İlçesi Sağır Mahallesi 1253 Ada 51 Parsel, Sivas İli Şarkışla İlçesi Sağır Mahallesi 1253 Ada 53 Parsel, Sivas İli Şarkışla İlçesi Sağır Mahallesi 1253 Ada 54 Parsel, Sivas İli Şarkışla İlçesi Sağır Mahallesi 1257 Ada 18 Parsel, Sivas İli Şarkışla İlçesi Sağır Mahallesi 1257 Ada 30 Parsel, Sivas İli Şarkışla İlçesi Sağır Mahallesi 1257 Ada 69 Parsel,Sivas İli Şarkışla İlçesi Sağır Mahallesi 1258 Ada 58 Parsel, Sivas İli Şarkışla İlçesi Sağır Mahallesi 1180 Ada 234 Parsel, Sivas İli Şarkışla İlçesi Sağır Mahallesi 1229 Ada 21 Parsel, Sivas İli Şarkışla İlçesi Sağır Mahallesi 1233 Ada 32 Parsel, Sivas İli Şarkışla İlçesi Sağır Mahallesi 1233 Ada 36 Parsel, Sivas İli Şarkışla İlçesi Sağır Mahallesi 1240 Ada 23 Parsel, Sivas İli Şarkışla İlçesi Sağır Mahallesi 1240 Ada 24 Parsel, Sivas İli Şarkışla İlçesi Sağır Mahallesi 1246 Ada 7 Parsel , Sivas İli Şarkışla İlçesi Sağır Mahallesi 1249 Ada 28 parsellerde kayıtlı DavalılarMehtap Akbulut ve Mehmet Ali Öztürk'ün mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalıların adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
12/11/2025 günü saat: 09:10'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın No:ILN02243984
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