T.C. SARUHANLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 20.10.2025 00:01

İLAN

DOSYA NO :
2024/334 ESAS
DAVALI :
MUSTAFA İNAN T.C 32606034622

ÖN İNCELEME DURUŞMASI İÇİN TEBLİGAT

Belirlenen 24/12/2025 gün ve saat 09:25'te duruşma yapılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.

İlişkin hususların işbu gazetenin yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02315976