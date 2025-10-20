T.C. SARUHANLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVALI :

MUSTAFA İNAN T.C 32606034622





ÖN İNCELEME DURUŞMASI İÇİN TEBLİGAT





Belirlenen 24/12/2025 gün ve saat 09:25'te duruşma yapılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.



