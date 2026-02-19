T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sn: Dahili Davalı Erdem Önsal (T.C : 320.....742, Cahit ve Muazzez oğlu 12/09/1982 doğumlu) Tarafı bulunduğunuz, Ortaklığın Giderilmesi davası Mahkememizin 2020/379 Esas sırasında kayıtlı olup, davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi Sarıkaya Mah. 90 Ada, 6 parsel 1.Kat 4 No, bağımsız sayılı tarafların birlikte malik oldukları taşınmazlarda ortaklığın giderilmesini talep etmiş olup; HMK .122 ve 127 mad. gereği2 haftalık süre içinde davaya cevap verebileceğiniz ve delillerinizi ibraz etmeniz gerektiği, aksi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.