T.C. SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2025/92 Esas





DAVACI

:

MUHARREM HİSARKAYA





VEKİLİ

:

AV. İSMAİL ŞIK





DAVALILAR

:

MALİYE HAZİNESİ, Serik Kaymakamlığı Serik/ANTALYA





Dava konusu

Antalya İli Serik İlçesi Zırlankaya Mahallesinde tapusuz sarı alan iken tapuya tescil edilen