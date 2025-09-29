Giriş Tarihi: 29.09.2025 00:01
T.C. SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2025/92 Esas
DAVACI
:
MUHARREM HİSARKAYA
VEKİLİ
:
AV. İSMAİL ŞIK
DAVALILAR
:
MALİYE HAZİNESİ, Serik Kaymakamlığı Serik/ANTALYA
Dava konusu
Antalya İli Serik İlçesi Zırlankaya Mahallesinde tapusuz sarı alan iken tapuya tescil edilen
119 ada 1 ve 120 ada 1 parselin davacı Muharrem HİSARKAYA adına Türk Medeni Kanununun 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur. 17/09/2025
Basın No: ILN02300985