Giriş Tarihi: 24.11.2025 00:01
T.C. SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2024/46 Esas
ASIL DOSYA DAVACISI
:
DOĞAN ÇEVİK- 17674465370
VEKİLİ
:
Av. ALPER EVREN
BİRLEŞEN DOSYA DAVACILARI
:
1- Candiye ÖZÇELİK - 24403240672
2- Güllü HOPA- 28237094814
3- Enver ÇEVİK - 17677465216
4- Muhammet ÇEVİK - 17668465508
5- Songül KAYA - 31048704568
6- Aytekin ÇEVİK - 17656465954
7- Ayhan ÇEVİK - 17671465434
VEKİLİ
:
Av. Emin ÖZ
DAVALILAR
:
1- MALİYE HAZİNESİ
2- SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Dava konusu Antalya İli, Serik İlçesi, Gebiz/Macar Mahallesinde bulunan;
Doğusunda Gebiz 479 ada 1 parsel,
Kuzeyinde Kavaklı Devlet Ormanı,
Batısında Kavaklı Devlet Ormanı,
Güneyinde Kavaklı Devlet Ormanının bulunduğu
3225,94 m2 ve 6032,85m2 olmak üzere iki parça taşınmazın davacılar Aytekin ÇEVİK veDoğan ÇEVİK adına Medeni Kanunun 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur. 09/07/2025
