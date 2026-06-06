T.C. SERİK 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN





ESAS NO

:

2025/736 Esas





DAVALI

:

REMZİ BOZKUŞ Cumhuriyet Mah. Sönmez Sk. Kızılelma Cad. No:33 D:3 Bahçelievler/ İSTANBUL





Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptı ilanen tebliğ edilmiş olup süresinde cevap verilmediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



