Giriş Tarihi: 06.06.2026 00:01
T.C. SERİK 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. SERİK 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ESAS NO
:
2025/736 Esas
DAVALI
:
REMZİ BOZKUŞ Cumhuriyet Mah. Sönmez Sk. Kızılelma Cad. No:33 D:3 Bahçelievler/ İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptı ilanen tebliğ edilmiş olup süresinde cevap verilmediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 29/09/2026 günü saat 10:40'ta duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02481644