T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/224 Esas









KAMULAŞTIRMA İLANI





KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Antalya İli Serik İlçesi Akbaş Mahallesi





ADA NO

:

222





PARSEL NO

:

3





VASFI

:

Tarla





YÜZÖLÇÜMÜ

:

5462.21 m2 daimi irtifak, 1627.58 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

BOTAŞ Genel Müdürlüğü





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: