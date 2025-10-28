T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/243 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI





KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Antalya ili Serik ilçesi Çatallar Mahallesi





ADA NO

:

0





PARSEL NO

:

150





VASFI

:

Tarla





YÜZÖLÇÜMÜ

:

152,73 m2 daimi irtifak, 0 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

BOTAŞ Genel Müdürlüğü





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: