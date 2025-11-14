T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/186 Esas





KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Antalya ili Serik ilçesi Gebiz Mahallesi





ADA NO

:

431





PARSEL NO

:

115





VASFI

:

Tarla





YÜZÖLÇÜMÜ

:

2.318,19 m2 daimi irtifak, 691,08 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

BOTAŞ Genel Müdürlüğü





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: