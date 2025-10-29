T.C. ŞİLE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/16 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, DOMALI Mahalle/Köy, Karşıtarla Mevkii, 3047 Ada, 20 Parsel, 1.084,94.M2 Bahçe





Yüzölçümü : 1.084,94 m2





İmar Durumu : Şile Belediye Başkanlığının 28.02.2023 ve E-79239824-310.05-1252/2157 sayılı imar durumu yazılarında dava konusu taşınmazın imar durumu için;" Sahilköy Mahallesi, 3047 ada 20 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen dere koruma alanı içinde, kısmen taşkın sınırı içinde kısmen de tarımsal nitelikli alanda kalmakta olup, taşınmazın yol bağlantısı bulunmamaktadır." Denilmektedir.





Kıymeti : 5.424.700,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



