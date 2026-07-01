Giriş Tarihi: 01.07.2026 00:01
T.C. SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2026/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın Giderilmesi Davası sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2026/6 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Mersin İli, Silifke İlçesi, Burunucu Mahallesi 470 Parsel sayılı, 520,00 m2 yüzölçümlü, tapuda " Kargir Ev ve Arsası" vasfındaki taşınmaz satılacaktır. Parselin niteliği kargir ev ve arsa olmakla birlikte hâlihazırda taşınmaz içerisinde üç adet bina ve üç adet yapı bulunmaktadır.
İmar Durumu:
1/1000 ölçekli 2. Etap İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen 10 metrelik imaryoluna geriye kalan kısmı ise "
ayrık nizam 2 katlı (A-2) TAKS=0.30 KAKS=0.60 konut alanına"
olarak tanımlı olduğu belirtilmiştir,
Kıymeti :
8.172.183,10 TL
KDV Oranı :
%10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:51
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:51
26/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02500022