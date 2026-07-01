T.C. SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın Giderilmesi Davası sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2026/6 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :

Mersin İli, Silifke İlçesi, Burunucu Mahallesi 470 Parsel sayılı, 520,00 m2 yüzölçümlü, tapuda " Kargir Ev ve Arsası" vasfındaki taşınmaz satılacaktır. Parselin niteliği kargir ev ve arsa olmakla birlikte hâlihazırda taşınmaz içerisinde üç adet bina ve üç adet yapı bulunmaktadır.





İmar Durumu:

1/1000 ölçekli 2. Etap İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen 10 metrelik imaryoluna geriye kalan kısmı ise "

ayrık nizam 2 katlı (A-2) TAKS=0.30 KAKS=0.60 konut alanına"

olarak tanımlı olduğu belirtilmiştir,





Kıymeti :

8.172.183,10 TL





KDV Oranı :

%10







