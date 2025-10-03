T.C. SİLİVRİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ile İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; İstanbul ili, Silivri ilçesi, Selimpaşa mahallesi, 428 ada 6 parsel sayılı taşınmazın maliği Ahmet oğlu Mustafa Aygören'in gaip olduğunun, ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde tapu kayıt malikinin tanıyanlarca, gaipin adresi ve kendisini tespite yarar bilgi verilmediği ya da gaip kişi Mahkememize müracaat etmediği takdirde gaipliğine karar verileceği hususu ikinci kez ilanen tebliğ olunur. 01.10.2025