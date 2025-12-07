T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri:

İstanbul İl, Silivri İlçe, SEMİZKUMLAR Mahalle/Köy, 8621 Ada, 18 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm 1-TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:





Silivri Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün -15540589 sayılı cevabi yazısına göre; İstanbul İli Silivri İlçesi Semizkumlar Mah. Menzilcanbaz Mevkii 8621 ada 18 parsel, 211,67 m2 yüzölçümlü"İki Adet Dubleks Meskenli Olan Bahçeli Kargir Ev" vasıflı taşınmaz üzerinde 96/192 arsa paylı 1 no.lu Bağımsız Bölüm "Dubleks Mesken": H****E E**N adına TAM oranda tescillidir.





2-TAŞINMAZIN YERİ ve KONUMU :





İstanbul ili Silivri İlçesi Semizkumlar Mah. Menzilcanbaz Mevkii 8621 ada 18 parsel, 211,67 m2 yüzölçümlü "İki Adet Dubleks Meskenli Olan Bahçeli Kargir Ev" vasıflı taşınmaz; D100 Karayolunun güneyinde Rüzgarlı Bahçe sokak üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz D100 Karayoluna 100 m, Marmara Denizine 700 m ve Silivri ilçe merkezine 8,70 km kuş uçuşu mesafededir.





3-PARSELİN İMAR DURUMU:





Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün -2086397 sayılı cevabi yazısında özetle; "Semizkumlar Mahallesi 8621 ada 18 parsel 29.11.2021 tasdik tarihli Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında, "Ayrık Nizam", "2 Kat", "Emsal: 0.45" yapılaşma şartlarında kısmen "Konut Alanı" ve kısmen "Yol Alanı" olarak planlanmıştır.





Ayrıca Semizkumlar Mahallesi 8621 ada 18 parselin Belediyemiz sınırları içerisinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 'Riskli Alan' da bulunmadığı, bahse konu parsel ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı?nın A.R.A.A.D sisteminde riskli yapı tespit işlemine ilişkin bir bilgi bulunmadığı tespit edilmiştir." denilmektedir.





4-MAHALLİNDE YAPILAN İNCELEME:





İstanbul ili Silivri İlçesi Semizkumlar Mah. Menzilcanbaz Mevkii 8621 ada 18 parsel, 211,67 m2 yüzölçümlü "İki Adet Dubleks Meskenli Olan Bahçeli Kargir Ev" vasıflı taşınmaz üzerinde 96/192 arsa paylı 1 no.lu bağımsız bölüm Dubleks Meskende keşif günü kapı kilitli olduğundan bina içerisine girilememiştir. İncelemeler mimari projesi üzerinden yapılmıştır. Taşınmaz parsel üzerinde Rüzgarlı Bahçe sokaktan bakıldığında sol tarafta kalmaktadır. Mimari projesine göre 2 katlı olan binanın zemin katında salon, açık mutfak, yatak odası, banyo+WC ve 2 adet balkon/teras mahalleri bulunmaktadır. Üst katta ise 1 adet yatak odası ve balkon bulunmaktadır. Zemin kat yaklaşık 60 m2, üst kat ise 20 m2 kullanım alanına sahiptir. Bina yaşı yaklaşık 40-45 'tir.





Kıymeti :

6.000.000,00 TL





KDV Oranı :

%20





Kaydındaki Şerhler:

Kaydındaki gibidir.



