T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Ortaköy Mahallesi, Seçil Sokak ve Manastır Caddesi köşesinde, tapunun 3682 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı ve Manastır Caddesinden 15, Seçil Sokaktan 15/1 dış kapı numarası alan 8.708,31m2 miktarlı kayden arsa, mahallen Betonarme Dubleks Bina'nın tamamı niteliğindedir.





Bodrum kat+ zemin kat+ normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, müstakil, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, parsel etrafı duvar ve tel örgü ile çevrili,elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, yüzme havuzlu, bahçesinde yaklaşık 50,00m2 müştemilatı bulunan Çelikler Çiftliğinin kapalı alanlar toplam kullanım alanı 500,00m2 civarında olup, uzun süredir boş olduğu, bu sebepten bakım onarım gerektirdiği tespit edilmiştir. Yapılaşmanın yaklaşık %20 civarında olduğu bölgede genelikle 1, 3 katlı müstakil tarzda yapılar ve tarım arazileri mevcuttur.





Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören genellikle yazlık amaçlı kullanılan konut alanında yer almaktadır.





Adresi : Ortaköy Mah. Seçil Sokak Ve Manastır Caddesi Köşesinde 3682 Ada, 7 Parsel Silivri / İSTANBUL





Yüzölçümü : 8.708,31 m2





Hisse : 1/1





İmar Durumu :Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 2099682 sayılı imar durum yazısına göre Silivri, Ortaköy Mahallesi, 3682 ada,7 parsel, 11.07.2003 Onay tarihli 3.4.5.6. Etap Ortaköy 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Gelişme Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin, (Taban Alanı Katsayısı) TAKS:0.15, (Kat Alanları Katsayısı) KAKS:0.30, Ayrık Nizam,2 kat, h:6.50m, minimum ifraz büyüklüğü 1000 m2 şeklinde imar durumu bulunmaktadır. (EK:4). 17.01.2024 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Selimpaşa Ortaköy Kavaklı TEM Otoyolu Kuzeyi Nazım İmar Planında, söz konusu parsel, kısmen Park Alanında, kısmen, Gelişme Konut Alanları lejandında, Düşük Yoğunluklu Konut Alanı, 75kişi/ha yoğunlukta kalmaktadır.(EK:5)1/5000Ölçekli Nazım İmar Planlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde kesinleşmesinden sonra, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Belediyemiz tarafından yapılacaktır. söz konusu parsele ait imar işlem dosyası olmadığı ve dolayısıyla düzenlenmiş herhangi bir yapı ruhsatının bulunmadığı tespit edilmistir. denilmiştir.





Kıymeti : 97.083.100,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



