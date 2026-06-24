T.C. SİNOP(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzların ayrıntılı görsellerine, imar durumuna, tapudaki şerhlere, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2026/18 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Sinop İl, Merkez İlçe, GELİNCİK Mahalle/Köy, 612 Ada, 2 Parsel, 10 Nolu BB, Taşınmaz bodrum katlar dahil 6 katlıdır. Dava konusu 10 nolu bağımsız bölüm 3. katta bulunmaktadır. Ortak alanlar dahil yaklaşık brüt 115 m2 alanlıdır. Doğal gazlıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. Şehir merkezindedir, tüm şehir çıkışı dolmuş hattı üzerinde olması önemli yerlere ve denize yürüyüş mesafesinde olması değerini olumlu etkilemektedir. Yönetim planı 14/06/1986.





Adresi : Sinop İli Merkez İlçesi Gelincik Mahallesi 612 Ada 2 Parsel 10 Nolu Bb Merkez SİNOP





Yüzölçümü : 503,14 m2





Arsa Payı : 1/12





İmar Durumu :Yok





Kıymeti : 5.060.000,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler: 3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır.



