Giriş Tarihi: 24.06.2026 00:01
T.C. SİNOP(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. SİNOP(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2026/18 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzların ayrıntılı görsellerine, imar durumuna, tapudaki şerhlere, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2026/18 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İl, Merkez İlçe, GELİNCİK Mahalle/Köy, 612 Ada, 2 Parsel, 10 Nolu BB, Taşınmaz bodrum katlar dahil 6 katlıdır. Dava konusu 10 nolu bağımsız bölüm 3. katta bulunmaktadır. Ortak alanlar dahil yaklaşık brüt 115 m2 alanlıdır. Doğal gazlıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. Şehir merkezindedir, tüm şehir çıkışı dolmuş hattı üzerinde olması önemli yerlere ve denize yürüyüş mesafesinde olması değerini olumlu etkilemektedir. Yönetim planı 14/06/1986.
Adresi : Sinop İli Merkez İlçesi Gelincik Mahallesi 612 Ada 2 Parsel 10 Nolu Bb Merkez SİNOP
Yüzölçümü : 503,14 m2
Arsa Payı : 1/12
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.060.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: 3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:26
Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:26
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 11:26
Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:26
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02494321