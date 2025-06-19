Giriş Tarihi: 19.06.2025 00:01
T.C. SİVAS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. SİVAS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO
:
2022/791 Esas
KARAR NO
:
2024/629 Karar
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/06/2024 tarihli ilamı ile hakkında 6000 TL ve 20 TL adli para cezası verilen Seyfeddin ve Tahmine oğlu, 22/09/1976 doğumlu, Azerbaycan Vatandaşı
ANAR GULJYEV
tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile Sivas Gümrük Müdürlüğü vekili Av. Ufuk TÜRKOĞLU tarafından ibraz edilen 05/07/2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.
Yukarıda özeti belirtilen hükme karşı tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile yada zabıt katibine yapılan beyan tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf hakkının bulunduğu hususunun,
Hükmün yukarıda belirtilen kişi tarafından istinaf edildiği ve istinaf talebine karşı tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde cevap hakkının bulunduğu hususunun,
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Türkiye geneli ilk 5 gazetenin birinde ve genel internet haber sitelerinden birinde
İLANEN TEBLİĞİNE
,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,
İLAN OLUNUR
. 16.06.2025
Basın No:ILN02243782
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