T.C. SİVAS DEFTERDARLIĞI

Giriş Tarihi: 07.11.2025 00:01

T.C. SİVAS DEFTERDARLIĞI

T.C. SİVAS DEFTERDARLIĞI

SİTE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞLER
Sıra NoVergi Kimlik NoAd Soyad / Unvanİhbarname Fiş NoVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres

1

 

 

3101190629

 

 

 

CLAUDEMIR DOMINGUES DE

SOUZA

 

2024012313XTs0000001

 

 

202001202012

 

 

0012

 

 

0012

 

 

1.435.310,54

 

 

3080

 

 

1.435.310,54

 

 

GÜLTEPE MAH. ÜÇYILDIZ CAD. SİVAS SPOR TESİSİ 19 /1 MERKEZ SİVAS

2

 

 

6311454418

 

 

CASIMIR RODRIQUE NINGA

 

2024032013XTv0000001

 

 

202001202012

 

 

0012

 

 

0012

 

 

1.435.322,94

 

 

3080

 

 

1.435.322,94

 

 

GÜLTEPE MAH. ÜÇYILDIZ CAD. SİVAS SPOR TESİSİ 19 /1 MERKEZ SİVAS

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Site Vergi Dairesine ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Site Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

ilangovtr
Basın No: ILN02328277