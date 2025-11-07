Giriş Tarihi: 07.11.2025 00:01
T.C. SİVAS DEFTERDARLIĞI
|Sıra No
|Vergi Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
1
3101190629
CLAUDEMIR DOMINGUES DE
SOUZA
2024012313XTs0000001
202001202012
0012
0012
1.435.310,54
3080
1.435.310,54
|GÜLTEPE MAH. ÜÇYILDIZ CAD. SİVAS SPOR TESİSİ 19 /1 MERKEZ SİVAS
2
6311454418
CASIMIR RODRIQUE NINGA
2024032013XTv0000001
202001202012
0012
0012
1.435.322,94
3080
1.435.322,94
|GÜLTEPE MAH. ÜÇYILDIZ CAD. SİVAS SPOR TESİSİ 19 /1 MERKEZ SİVAS
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Site Vergi Dairesine ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Site Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.