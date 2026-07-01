T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2023/1128 Esas









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Dava konusu taşınmaz; Şanlıurfa İli Siverek ilçesi Uzunziyaret mahallesinde köy içinde bulunan kuzeyi dere ve sonrasında 102 ve 99 nolu parsel, güneyi köy boşluğu ve devamında 123 ve 129 parsel, batısı köy boşluğu ve devamında 113 nolu parsel, güney doğusu köyü boşluğu ve devamında 166 nolu parsellerle çevrili bölüm;