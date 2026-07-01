Giriş Tarihi: 01.07.2026 00:01
T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2023/1128 Esas
İLAN
Dava konusu taşınmaz; Şanlıurfa İli Siverek ilçesi Uzunziyaret mahallesinde köy içinde bulunan kuzeyi dere ve sonrasında 102 ve 99 nolu parsel, güneyi köy boşluğu ve devamında 123 ve 129 parsel, batısı köy boşluğu ve devamında 113 nolu parsel, güney doğusu köyü boşluğu ve devamında 166 nolu parsellerle çevrili bölüm;
ilgili olarak mahkememizde tapusuz taşınmazın tescili davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren (mahallinde yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edilmediği taktirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği M.K.nun 713/4 maddesi uyarınca ilan olunur. 11.12.2025
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Basın No: ILN02495222