T.C. SOMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı :
2025/8 Esas 04/02/2026
Konu :
Gaiplik ilanı
Davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Nüfus idaresinde kaydı bulunmayan, bu güne kadar sağ olup olmadığı ve adresi tespit edilemeyen, taşınmaz hissedarı
Derviş kızı Sabire, Derviş oğlu İbrahim Hakkı ve Derviş eşi Pakize
'den haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların Soma 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/8 esas sayılı dosyasına duruşma günü olan 09/04/2026 tarihinden önce haber vermeleri Türk Medeni Kanunu 588 ile 32 ve 33. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
