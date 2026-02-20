T.C. SOMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Nüfus idaresinde kaydı bulunmayan, bu güne kadar sağ olup olmadığı ve adresi tespit edilemeyen, taşınmaz hissedarı

Derviş kızı Sabire, Derviş oğlu İbrahim Hakkı ve Derviş eşi Pakize