T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Manisa İli Soma İlçesi Beyce Mahallesi 113 ada 1 parsel sayılı taşınmaz





MEVKİİ

:

0





ADA NO, PAFTA NO





PARSEL NO :

Manisa İli Soma İlçesi Beyce Mahallesi 113 ada 1 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 1,44 m2'lik daimi irtifak hakkı





VASFI

:

Tarla





YÜZÖLÇÜMÜ

: 1,44 m2 lik

daimi irtifak hakkı





MALİKLERİN





ADI VE SOYADI

:

VEHBİ KAHRAMAN





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından ; dava konusu olan Manisa-Soma -Beyce mahallesi mahallesinde kain ve mülkiyeti davalı adına kayıtlı 113 ada 1 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 1,44 m2 daimi irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davacı kurum adına tapuda tescilleri için Kamulaştırma Kanunu'nun8. Maddesi gereği kamulaştırma prosedürünün tamamlandığı idarece toplam; 29,11TL bedel belirlendiğini davalının pazarlığa davet edildiğini ancak davalı ile anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle davalı adına kayıtlı dava konusu taşınmazın , davalı ile anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereği yeniden tespiti ve tespit neticesi değerde oluşacak artı veya eksi değerlerin taraflara ödenmesi , kamulaştırma planınında gösterildiği şekilde irtifak hakkının kurum adına tapuya tescili talebiyle dava açılmakla;



