T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NUMARALARI:





2025/216- 217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230





231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243





KAMULAŞTIRMA İLANI





1- Mahkememizin

2025/216 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Emirseyit/Bahçelievler mahallesi 115 ada 105 parsel, malikinin Mustafa ÖNCÜL olduğu,





2-Mahkememizin

2025/217 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Emirseyit/Bahçelievler mahallesi 115 ada 60 parsel malikinin: Suzan ALGÜL, Hatice DANIŞAN, Mürüvvet YAMAÇ, Ali ULUIŞIK, Gülser ÖĞÜT,olduğu,





3-Mahkememizin

2025/218 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Emirseyit/Bahçelievler mahallesi 284 ada 33 ve 34 parsel malikinin: Emrah AĞBAY ile İbrahim AĞBAY olduğu,





4-Mahkememizin

2025/219 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Emirseyit/Bahçelievler mahallesi 292 ada 6 parsel malikinin: Zekiye GÖKDUMAN olduğu,





5-Mahkememizin

2025/220 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Emirseyit/Bahçelievler mahallesi 243 ada 2 parsel malikinin: Ebru Algül DANIŞAN olduğu,





6-Mahkememizin

2025/221 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Bozatalan Köyü 190 ada 30 parsel malikinin: Hüseyin EYÜBOĞLU olduğu,





7- Mahkememizin

2025/222 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Bozatalan Köyü 132 ada 36 parsel malikinin: Şükran ERBAŞ olduğu,





8- Mahkememizin

2025/223 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Bozatalan Köyü 102 ada 41 parsel malikinin: Ahmet ABAY olduğu,





9-Mahkememizin

2025/224 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Eski Köyü 110 ada 85 parsel malikinin: Salih AĞUN, Hüseyin AĞUN, Murat AĞUN, Nuri AĞUN, Şerife AĞUN, Sehabettin AĞUN olduğu,





10-Mahkememizin

2025/225 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Eski Köyü 115 ada 32 parsel malikinin: Mustafa KAĞAN, Bayram KAĞAN olduğu,





11-Mahkememizin

2025/226 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Eski Köyü 115 ada 30 parsel malikinin: Türkan HARPUTLU, Ali KAĞAN ve Bektaş KAĞAN, olduğu,





12-Mahkememizin

2025/227 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Merkez İlçesi Eski Köyü 115 ada 26 parsel malikinin: Durmuş KANDİŞ olduğu,





13-Mahkememizin

2025/228 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçe, Eskiköy Köyü, 113 Ada 10 Parsel sayılı taşınmaz ve Tokat İli, Merkez İlçe, Eskiköy Köyü, 113 Ada 17 Parsel malikinin: Dursun KARAN olduğu,





14-Mahkememizin

2025/229 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Eski Köyü 113 ada 12 parsel malikinin: Şenel KARAN olduğu,





15-Mahkememizin

2025/230 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Merkez İlçesi Eski Köyü 103 ada 18 parsel malikinin: Salih KAR, Yalçın AĞAR, İbrahim KAR ve Durmuş KAR olduğu,





16-Mahkememizin

2025/231 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Eski Köyü 101 ada 26 parsel malikinin: Sadık AĞUN olduğu,





17-Mahkememizin

2025/232 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Halilalan Köyü 102 ada 53 parsel malikinin: Hasan ÇEKEN, Resul ÇEKEN, Salih ÇEKEN, Hamdi ÇEKEN ve Ali ÇEKEN olduğu,





18-Mahkememizin

2025/233 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Merkez İlçesi Halilalan Köyü 102 ada 52 parsel malikinin: Erdal ÇEKEN, Cuma Kadim TURANOĞLU, Emine Sena TURANOĞLU, Nursel TURANOĞLU, Mehmet ÇEKEN, Cemre Güneş TURANOĞLU ve Gökçe Deniz TURANOĞLU olduğu,





19-Mahkememizin

2025/234 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Merkez İlçesi Sarıtarla Köyü 101 ada 16 parsel malikinin: Haydar KESKİN olduğu,





20-Mahkememizin

2025/235 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Merkez İlçesi Sarıtarla Köyü 101 ada 5 parsel malikinin: İsmail GEZ olduğu,





21-Mahkememizin

2025/236 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Merkez İlçesi Sarıtarla Köyü 102 ada 14 parsel malikinin: Menderes KARACA, Nergel TEKE, Ergül KARACA, Hüseyin KARACA, Esme KARACA, Rıza KARACA, Ali KARACA olduğu,





22-Mahkememizin

2025/237 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Sarıtarla Köyü 102 ada 16 parsel malikinin: Menderes KARACA, Nergül TEKE, Ergül KARACA, Hüseyin KARACA, Esme KARACA, Rıza KARACA, Ali KARACA olduğu,





23-Mahkememizin

2025/238 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçe, Çerdiğin Köyü, 130 Ada 36 Parsel sayılı taşınmazın ve Tokat İli, Merkez İlçe, Çerdiğin Köyü, 130 Ada 3 Parsel malikinin:Hasgül ALP olduğu,





24-Mahkememizin

2025/239 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Çerdiğin Köyü 130ada 31 parsel malikinin:SatiALP, Hasan ALP, Musa ALP ve Haydar ALPolduğu,





25-Mahkememizin

2025/240 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Çerdiğin Köyü 130ada 27 parsel malikinin:Halil TUTGUN olduğu,





26-Mahkememizin

2025/241

esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Çerdiğin Köyü 135ada 100parsel malikinin: Mustafa ALP olduğu,





27-Mahkememizin

2025/242 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Çerdiğin Köyü 130ada 6 parsel malikinin:Sati ALP, Hasan ALP, Musa ALP olduğu,





28-Mahkememizin

2025/243 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Merkez İlçesi Halilalan Mahallesi 106 ada 4 parsel malikinin: Veli BAĞCIK, Duran BAĞCIK, Dursun BAĞCIK, Hasan BAĞCIK olduğu,





-Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,





-Malikin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,





-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,





-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,





-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,





-Davalı tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini Mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları,