T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2025

/

381 - 382 - 383 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI





1-Mahkememizin

2025/381 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın;

Tokat İli Merkez İlçesi Pınarlı köyü 126 ada 27 parsel

malikinin Murat Şahin, Rıza Şahin olduğu,





2-Mahkememizin

2025/382 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın;

Tokat İli Merkez İlçesi Pınarlı köyü 126 ada 32 parsel

malikinin Halil Yılmaz olduğu,





3-Mahkememizin

2025/383 esas

sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın;

Tokat İli Merkez İlçesi Pınarlı köyü 126 ada 36 parsel

malikinin Halil Yılmaz olduğu,





-Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,





-Malikin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,





-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,





-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,





-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,



