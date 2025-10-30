Giriş Tarihi: 30.10.2025 00:01
T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NUMARALARI:
2025
/
381 - 382 - 383 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
1-Mahkememizin
2025/381 esas
sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın;
Tokat İli Merkez İlçesi Pınarlı köyü 126 ada 27 parsel
malikinin Murat Şahin, Rıza Şahin olduğu,
2-Mahkememizin
2025/382 esas
sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın;
Tokat İli Merkez İlçesi Pınarlı köyü 126 ada 32 parsel
malikinin Halil Yılmaz olduğu,
3-Mahkememizin
2025/383 esas
sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın;
Tokat İli Merkez İlçesi Pınarlı köyü 126 ada 36 parsel
malikinin Halil Yılmaz olduğu,
-Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,
-Malikin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,
-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,
-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,
-Davalı tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini Mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur.
