Giriş Tarihi: 25.06.2025 00:01
T.C. TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı : 2025/208 Esas
06.03.2025
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen HAVA AKKAYA hakkında bilgi sahibi olanların6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu 4721 sayılı TMK'nın 33. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 06.03.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 69208084816
ADI SOYADI : HAVA AKKAYA
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 09/07/1927
DOĞUM YERİ : AKÇAABAT
NOT: BU BELGE 5070 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE UYAP SİSTEMİ ÜZERİNDEN ELEKTRONİK OLARAK İMZALANMIŞTIR.
Basın No:ILN02247221
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