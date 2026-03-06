Yeni Şafak
T.C. TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 06.03.2026 00:01

ESAS NO
:
2024/546

DAVALI
: EMİNE AYAR -54427578956

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu ekli duruşma gün ve saatini bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligatı almamanız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.
