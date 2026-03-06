T.C. TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2024/546





DAVALI

: EMİNE AYAR -54427578956





Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu ekli duruşma gün ve saatini bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligatı almamanız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.



