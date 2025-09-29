T.C. TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin yukarıdaki esas ve karar numarası yazılı dosyasında karar verilmiş olup davalılar 17*******00 T.C. Kimlik numaralı Yaşar ve Miyase'den olma, 25/07/1977 Berlin d.lu, Halit ÖZBEK ve 17*******28 T.C. Kimlik numaralı Yaşar ve Miyase'den olma, 22/12/1973 Tufanbeyli d.lu, Hamit ÖZBEK'in adreslerine ulaşılamaması, adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle tebligat yapılamaması sebebiyle, dosya kapsamında verilen gerekçeli kararın hüküm özetinin tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 21/08/2025

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;





1-

Davanın

KABULÜ ile,





a-

Dava konusu; Tufanbeyli İlçesi, Akpınar Mahallesi 101 ada 20 parsel sayılı taşınmazın kadastrocu bilirkişi Ömer KAFADAR'ın 30/12/2022 havale tarihli raporu ve krokisinde B harfi ile turuncu renkte belirtilen 15,56-m2'sinin(üzerindeki muhdesatlarıyla birlikte) kamulaştırma(mülkiyet) nedeniyle

TAPU KAYDININ İPTALİ ile

davacı idare adına Tapuya

TESCİLİNE,

belirtilen bilirkişi raporu ve rapordaki krokinin kararın eki sayılmasına,





b-

Dava konusu; Tufanbeyli İlçesi, Akpınar Mahallesi 101 ada 20 parsel sayılı taşınmazın kadastrocu bilirkişi Ömer KAFADAR'ın 30/12/2022 havale tarihli raporu ve krokisinde C harfi ile sarı renkte belirtilen 228,20-m2'sinin (üzerindeki muhdesatlarıyla birlikte) üzerinde

İRTİFAK HAKKI TESİSİ ile

davacı idare adına Tapuya

TESCİLİNE,

belirtilen bilirkişi raporu ve rapordaki krokinin kararın eki sayılmasına,





2-

Tufanbeyli ilçesi, Akpınar Mahallesi 101 ada 20 parsel sayılı taşınmazın 15,56-m2'si için belirlenen ( mülkiyet ) kamulaştırma bedelinin 1.537,59-TL ve 228,20-m2'si için belirlenen ( irtifak ) kamulaştırma bedelinin 7.739,85-TL olmak üzere toplam kamulaştırma bedelinin 9.277,44-TL olarak

TESPİTİNE,





3-

Kamulaştırma bedelinden daha önce 2020/8 Değişik İş sayılı dosyamızda tespit edilen irtifak için 1.281,65-TL ve mülkiyet için 254,60-TL olmak üzere toplam 1.536,25-TL acele kamulaştırma bedelinin mahsubu ile dahili davalılar adına TC Ziraat Bankası Tufanbeyli şubesine yatırılan toplam 7.741,19-TL kamulaştırma fark bedelinin, tapudaki payları ve Tufanbeyli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/353 Esas-379 Karar sayılı, 08/11/2022 tarihli mirasçılık belgesindeki miraspayları oranında kararın kesinleşmesi beklenmeksizin dahili davalılara ödenmesine, bu hususta TC Ziraat Bankası Tufanbeyli Şubesine yazı yazılmasına,





-

Tespit edilen kamulaştırma fark bedeline yargılama 17/10/2022'den itibaren 4 ay içinde sonuçlanmadığından sürenin bitim tarihi olan 18/02/2023'ten itibaren karar tarihi olan 22/06/2023 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,





4-

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi gereğince karardan birer örneğin kararın kesinleşmesi beklenmeden Tufanbeyli Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, Tapu Müdürlüğüne yazılacak müzekkereye bilirkişi raporu ve krokinin eklenmesine,





5-

Kamulaştırılan taşınmazın tapu kaydında ipotek ya da haciz şerhi, takyidat bulunması durumunda

hükmedilen bedele yansıtılmasına,





6-

Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,





7-

Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından davalılar lehine yargılama gideri takdirine yer olmadığına,





8-

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak davacı idare lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,





9-

Dahili davalı Arif ÖZBEK kendilerini vekille temsil ettirmekle dahili davalı lehine maktu 9.200,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak dahili davalı Arif'e verilmesine,





10-

Alınması gereken maktu 179,90-TL karar ve ilam harcından peşin alınan 80,70-TL'nin mahsubu ile eksik 99,20-TL karar ve ilam harcının davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,





11-

Karar kesinleştiğinde artan gider avansının yatıran tarafa iadesine,





Dair; tarafların yokluğunda tescil yönünden

KESİN,

kamulaştırma bedeli yönünden AYM'nin 2021/34 E-2022/21 K sayılı, 15/04/2022 yürürlük tarihli iptal kararı nedeniyle istinaf sınırına tabi olmaktan çıkması gözetilerek miktar itibariyle gerekçeli kararın tebliğinden itibaren

2 hafta içinde

Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde

istinaf

yasa yolu açık olmak üzere, yapılan yargılama sonucunda karar verildi.