Giriş Tarihi: 23.02.2026 00:01
T.C. TUNCELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2026/15
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEİAŞ ile davalı İbrahim SANDAL ile diğerleri arasında görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeni ile;
Dava konusu Tunceli ili merkez İsmet İnönü Mahallesi Cinde Mezrası 1997 ada 3 parsel sayılı taşınmaz;
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/15 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.19.02.2026
Basın No: ILN02406671