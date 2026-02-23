T.C. TUNCELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2026/15





KAMULAŞTIRMA İLANI









Davacı TEİAŞ ile davalı İbrahim SANDAL ile diğerleri arasında görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeni ile;





Dava konusu Tunceli ili merkez İsmet İnönü Mahallesi Cinde Mezrası 1997 ada 3 parsel sayılı taşınmaz;





Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/15 Esas sayısında dava açılmıştır.



