T.C. TUNCELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2026/21





KAMULAŞTIRMA İLANI









Davacı TEİAŞ ile davalı Hasan KUR ile diğerleri arasında görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeni ile;





Dava konusu Tunceli ili merkez Uzuntarla Köyü 108 ada 162 parsel sayılı taşınmaz;





Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/21 Esas sayısında dava açılmıştır.



