Giriş Tarihi: 23.02.2026 00:01
T.C. TUNCELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2026/21
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEİAŞ ile davalı Hasan KUR ile diğerleri arasında görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeni ile;
Dava konusu Tunceli ili merkez Uzuntarla Köyü 108 ada 162 parsel sayılı taşınmaz;
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/21 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.19.02.2026
